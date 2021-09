Marvel's Guardians of the Galaxy se dévoile un peu plus avec deux nouvelles vidéos

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

D'un côté la hype, de l'autre la peur



Comme dans tout bon monde ouvert ou semi-ouvert, vous pouvez voyager. Avec votre emblématique vaisseau, vous traverserez l'espace et rencontrer bien du beau monde. Il y aura également des décisions à prendre, qui changeront vos relations avec les personnages et le déroulé des événements de l'histoire.





Marvel's Guardians of the Galaxy est prévu pour le 26 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Une version Cloud est également prévu pour la Switch. Elle sortira elle aussi le 26 octobre.

Je suis un gigantesque fan de Marvel, donc quand on me montre des nouvelles vidéos deje ne peux que être hypé. Mais ensuite, je me souviens deet je deviens beaucoup plus méfiant. Alors ok, ce ne sont pas les mêmes développeurs et Eidos Montréal a quand même fait de très bon jeux, mais bon.Dans, vous allez incarner Peter Quill, le célèbre Star Lordaux commandes de ces gardiens de la galaxie. Vous allez vivre une aventure inédite et rencontrer plein de personnages et de lieux en lien avec l'univers Marvel. Evidement, il y aura des combats et de l'exploration, et c'est sur ces deux points qu'Eidos Montréal s'est attardés avec ces deux nouvelles vidéos.Pour commencer avec les combats, les gardiens ont chacun des spécificités. Rocket gère les explosifs et fait donc des dégâts de zones, Groot est un protecteur qui peut entraver les ennemis et soigner les autres gardiens, Drax défonce tout en rentrant dans le tas et Gamora fait de lourd dégâts sur une seule cible. Pour Peter, que vous jouez, il est plus ou moins polyvalent et peut taper au corps-à-corps comme à distance avec ces pistolets élémentaires.