Diablo II : Resurrected est maintenant disponible

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 11:40:00 par Luc Vidal

Et c'est reparti pour la boucherie

Ça y est, le remake assez attendu du grandest disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Switch.Cette nouvelle version du jeu apporte de nombreuses fonctionnalités augmentant l’accessibilité du jeu et une grosse refonte graphique tout gardant le plus possible l’expérience originale de. L’objectif est de faire revivre aux fans cette expérience sous un nouveau jour et faire découvrir le jeu aux plus jeunes qui ne l’ont pas connu. Blizzard a sorti plusieurs courts trailers peu de temps avant cette sortie, et voici l’un d’entre eux.