Medieval Dynasty est maintenant disponible en version complète

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 11:50:00 par Luc Vidal

Un concentré de Moyen-Âge

On vous en a déjà parlé,est un jeu de survie au Moyen-âge qui se veut très complet et réaliste. Vous commencez en tant que type paumé au milieu des bois pour ensuite développer votre village et accueillir de nouveaux habitants afin de créer votre fief et établir votre dynastie.Il faudra donc chasser, cueillir, cultiver, récolter des ressources, construire, établir du commerce, repousser des bandits, survivre à la nuit et aux saisons qui passent, assurer la réputation de votre dynastie, contenter votre peuple, fabriquer de l’équipement et des vêtements. Bref, dans, on a du boulot ! Et le jeu est disponible sur Steam.