- Un trailer de vos compagnons dans Disciples : Liberation

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 12:10:00 par Côme Richetta

Vous n'êtes pas tout seul !

Frima Studios nous en apprend un peu plus sur leur jeu d’action-aventure en tour par tour, avec un nouveau trailer qui nous présente les personnages que les joueurs pourront recruter pour les accompagner durant leurs aventures, avec qui vivre vos combats et vos romances.Pour rappelsortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC le, et une démo sera disponible au prochain Steam Fest, du 1er au 7 octobre.