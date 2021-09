- Space Invaders Forever sera disponible dans une édition spéciale

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Il faut au moins ça pour le meilleur jeu des années 80

Une boîte "Special Edition"

Un porte-clés en caoutchouc

Une affiche A3

Un insigne d’envahisseur

4x autocollants extérieurs

Une carte d’envahisseur

Un cloc-notes

Un ensemble de cartes postales

Une mini plaquette

proposera en effet une version physique spéciale pour Switch, qui sortira plus tard dans l'année. Elle comprend :Pour rappel,vous propose de rejouer aux trois titres cultes comme Space Invaders Extreme, Space Invaders Gigamax 4 SE et Arknoid VS Space Invaders. De quoi vous amuser un moment sur les différents challenges que proposent ces titres.Le jeu en version digitale est déjà disponible depuis un moment sur Switch et PS4