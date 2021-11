- Farming Simulator 22, en tracteur Simone !

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne

Plus de 400 machines et outils agricoles ont été numérisés dans Farming Simulator 22, le jeu signé Giants Software qui sortira le 22 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.Une vidéo présentant quelques modèles a été dévoilée, pour souligner la fidélité des reproductions et le soin apporté au son.Et sinon, pour l'anecdote, l'expression "En voiture Simone" nous vient de Simone de Pinet de Borde des Forest est née en 1910, une des premières femmes pilote automobile, reconnue pour ses performances, sa tenacité et sa conduite très sportive. Résultat, ses adversaires ont lancé le fameux “En voiture Simone ! C’est toi qui conduis, c’est moi qui klaxonne", devenu populaire par la suite dans les années 60.