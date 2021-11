- Demon Turf, un jeu d'action et plateformes avec une démone

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça se dit, ça, démone ?

L'équipe derrière le jeu Yooka Laylee vient de sortir un nouveau jeu, Demon Truf, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Demon Turf est un jeu de plateformes avec quelques phases d'action, en 3D avec des éléments 2D dessinés à la main, avec des dialogues qui se veulent humoristiques et dans lequel vous allez diriger une petite démone (et je ne sais toujours pas si ça se dit) appelée Beebz, bien décidée à prendre le pouvoir en détrônant le démon-roi.Un jeu destiné à toute la famille.