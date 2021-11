Ship Graveyard Simulator : démontez des bateaux dès le 10 novembre

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Il était un petit navire...

On vous a déjà parlé de Ship Graveyard Simulator, un jeu étrange dans lequel vous allez vous amuser à démanteler les épaves de navires, échoués en cale sèche et qui attendent leur démolition.Un jeu signé du studio polonais Gameparic, qui sort le 10 novembre prochain sur Steam Vous pourrez donc vous amuser à tout découper, dans le respect des normes de sécurité si possible (sinon, pensez à embaucher des illégaux).Notez qu'un prologue (une démo, quoi) gratuite est disponible pour "essayer" le jeu.