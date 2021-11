Super Sami Roll, un jeu de plateformes sur PS5 et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Meugnon tout plein

Super Sami Roll est un jeu de pltraformes inspiré des classiques des années 80 et 90, et qui vient de sortir sur PS5 et Nintendo Switch.L'histoire vous met aux commandes de Sami, qui doit libérer son amie Vera, capturée par le méchant Albert VII. Il va parcourir des déserts, des plaines, des volcans, des landes glacées mais aussi gravir des pyramides pour arriver à son but.Un jeu familial et meugnon tout plein.