- Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City, découvrez le nouveau trailer

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un bisou ?

Le nouveau film Resident Evil sortira le 24 novembre au cinéma. Il s'agit d'un film de Johannes Roberts avec Kaya Scodelario (Le Labyrinthe, Skins), Hannah John-Kamen (Ant-Man et la Guêpe), Robbie Amell (Code 8) et Tom Hopper (Umbrella Academy, Hitman & Bodyguard 2).Il vous ramène en1988, à Raccoon City et plus précisément au manoir Spencer, dans lequel vont se dérouler des événements pas jolis-jolis, à basez de zombis et de chiens morts-vivants.Bref, on va rire.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. J'aimerais qu'on m'explique quand même cette manie à la con, dans la quasi-totalité des bandes-annonces de ciné aujourd'hui, de mettre systématiquement une intro, faite à partir d'images de ladite bande-annonce. C'est d'un ridicule consternant.