- Elden Ring dévoile enfin du gameplay

Publié le Vendredi 5 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Entre-terre et mer ?

On vous le rappelle, le jeu Elden Ring est une collaboration entre George R.R. Martin, l'écrivain derrière la saga Game of Thrones, et le studio From Software (Dark Souls).Le jeu est annoncé pour le 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une longue vidéo commentée et présentant du gameplay a été dévoilée. Vous y découvrirez le monde, l'Entre-terre, les donjons, les combats, même à cheval, et les options multi.