(TEST) Mario Party Superstars (Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 12 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est Party les amis

Mario Party Superstars a sauvé la vie d'un enfant. Pendant les vacances et cette semaine, le fils de Vincent avait une tonne de devoirs à faire.Et il l'a aidé à les faire.Et si vous avez des enfants, vous savez comment ça se passe : vous expliquez pendant une demie heure pourquoi 2+2 c'est la même chose que 2x2, et votre gamin vous répond que c'est bon, il a bien compris. Et quand vous passez à 2x3, il vous répond 4.Généralement, ça se termine à coups de cris, de pleurs, voire parfois de crayon de papier planté dans l'oeil.Heureusement, Vincent avait Mario Party Superstars pour se calmer. Son fils doit la vie à un plmbier moustachu en salopette.