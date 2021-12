- The Batman : la nouvelle bande-annonce !

Publié le Mardi 28 décembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

C'est con, le 2 mars, j'ai aquaponey...

Batman revient sur les écrans dans une nouvelle série de films. Ou du moins, dans un premier temps, dans un film. Intitulé "The Batman", il est prévu pour le 2 mars prochain sur nos écrans.On a du bol, y'a que des cadors niveau casting : Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell... ça fait rêver. Espérons que Zoé Kravitz arrive à relever le niveau.Le film racontera l'affrontement entre Batman et le Sphinx, alors que le super-héros enquête en parallèle sur la corruption qui sévit à Gotham City et à laquelle les Wayne pourraient être liés.A part Théo et Sylvain qui sont frappés de priapisme incontrôlé dès qu'on évoque le moindre super-héros, force est de constater que le film ne soulève, pour le moment, qu'un intérêt très modéré à la rédac'.