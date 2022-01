OlliOlli World : du skate, mais pas seulement

Publié le Mercredi 26 janvier 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ça roule

Roll7 et Private Division ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de leur jeu OlliOlli World, un jeu de skate... mais pas que. Il sortira le 8 février en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Le jeu vous entraîne dans le monde de Radlandia,à la découverte d'un groupe de skaters à la recherche des divinités du skate. Ou du moins qui veulent attirer leur attention.Après le succès d'OlliOlli sur mobiles, voici ce monde de glisse et de roulettes qui se développent d'une manière plus qu'intéressante, avec ce nouvelle opus, dont on vous laisse découvrir la nouvelle bande-annonce cinématique.