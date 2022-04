La brasserie de Marine

Publié le Vendredi 1 avril 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Il a été tout englué

La brasserie du Vendredi, happy hour qui tourne et la brasse continue.D'ailleurs faudra penser à dire à Yassine que ses cheveux ont commencé à prendre vie de leur propre volonté, à moins que ce soit un maléfice sur la tondeuse, on ne sait pas, moi j'ai réglé le problème j'ai tout coupé héhé.En tout cas, y'a toujours quelqu'un pas très loin pour donner un coup de main (ou un coup de positroneur désintégrant), ça me fait penser à Midnhight Ghost Hunt qui a l'air plutot sympathique à plusieurs. A voir si les gens de la rédac sont chauds pour chasser de l'ectoplasme (preums sur casper).Sérieusement un Luigi's Mansion mais tu peux taper tes potes ET EN PLUS c'est doublé avec un prop hunt, c'est sûr que les ectoplasmes chelous de Death Stranding ont un peu de gueule, enfin pour ceux qui aiment le mazoute et les délires bondage-bébé dans une cuve, mais au moins tu prends un peu plus de plaisir en possédant des objets pour les balancer sur la team d'en face qu'en prenant la director's cut de FedEx-man en Amérique.