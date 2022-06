Robobeat, un FPS à rythme

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 14:10:00 par Cedric Gasperini

C'est pas mon rythme, en tout cas...

Robobeat est un FPS façon rogue-lite, avec des niveaux générés aléatoirement, et qui se base sur le rythme de la musique. Il est annoncé sur PC et consoles en 2023.Niveau scénar, on est sur du léger : vous êtes enfermé dans le manoir du robot Frazzer, manoir qui change constamment d'apparence et de configuration. Il y a surtout de la musique à fond et des ennemis partout.Bref, on va les faire danser.Le jeu est signé du développeur anglais indépendant Simon Fredholm. Ouais, un mec tout seul. Qui écoute de la techno.