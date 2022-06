Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles est sorti

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 13:50:00 par Cedric Gasperini

Pour les fans de l'anime

Déjà disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5, le jeu Demon Slayer - Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles vient de sortir sur Nintendo Switch.Le jeu se déroule dans le Japon de l'ère Taisho (1912-1926). On joue Tanjiro, un adolescent, aîné d'une famille nombreuse dont le père est mort. Alors qu'il est parti vendre du charbon pour subvenir aux besoins des siens, Tanjiro découvre à son retour que sa famille a été massacrée par un démon. L'unique survivante, sa soeur Nezuko a elle-même été transformée en démon. Tanjiro va devenir un "pourfendeur" (qui tue les démons) pour sauver Nezuko et retrouver celui qui a décimé les siens.Cette version Switch ajoute les contenus additionnels sortis pour le jeu. Vous avez donc 6 nouveaux personnages jouables dès le début.