Wildmender : survie écolo en coop

Publié le Lundi 13 juin 2022 à 14:20:00 par Cedric Gasperini

Plantez vos petites graines

Prévu l'année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series, Wildmender est un jeu de survie et d'exploration en coop, tourné vers le thème de l'écologie.Vous allez explorer un monde généré alétoirement et tenter de survivre. Mais surtout, tenter de restaurer la nature, en la protégeant d'une influence corruptrice. Ce sont des sortes de petites oasis que vous allez donc gérer, plantant vos graines, développant vos infrastructures...Jusqu'à 4 personnes peuvent jouer ensemble. Le tout dans une ambiance et un graphisme naïfs.