- Skeleton Crew est sorti

Publié le Vendredi 17 juin 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Une petite envie de se brawler ?

Skeleton Crew est un mélange de dungeon-crawler et platform-brawler. Développé par Cinder Cone et édité par Modern Wolf, le jeu est désormais disponible sur Steam , pour la modique somme de 12,49 €.Skeleton Crew est jouable seul ou jusqu'à 4 joueurs en coop. 12 personnages jouables sont proposés. 17 niveaux non-linéaires se déroulant dans 3 régions différentes, sans oublier une bande-son de 28 titres. Vous allez explorer des donjons et sauter sur des plateformes mortelles sur lesquelles il faudra combattre des ennemis, bref, va y'avoir du sport.Une nouvelle vidéo a été diffusée.