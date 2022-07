- Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection annoncé pour le 30 août

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Un combo de nostalgie-fu en plein coeur

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy) ·

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Konami Digital Entertainment tente de nous tuer avec un véritable camion-benne de nostalgie avec leur compilation Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. Vous pourrez tenter, retenter ou découvrir pas moins de treize jeux tirés de la franchise des fameuses tortues mordues par des ninja radioactifs (je crois ?), reprenant des titres 8-bit, 16-bit et arcade, à savoir :On peut donc remercier les développeurs de Digital Eclipse pour avoir travaillé sur ces portages et pour avoir intégrer des fonctionalités de qualité de vie come la sauvegarde instantannée, le rewind et des retouches au niveau des contrôles des jeux. En bref, pas seulement un compilation mais aussi une petite mise à jour qui ne devrait pas faire de mal sur les jeux les plus frustrants de cette série...