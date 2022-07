La semaine de Kim

Hello, un DLC a été annoncé pour Kimetsu No Yaiba - The Hinokami Chronicles il y a quelques jours et Uzui Tengen va etre un personnage jouable, voilà un petit dessin pour commémorer son arrivée ! Son chara design est assez particulier (j'espère que je n'ai rien oublié) mais j'aime beaucoup, honnêtement tous les chara designs de Demon Slayer sont très bons.

Tip colo du jour: Toujours checker les valeurs en noir et blanc de l'image pour bien définir la profondeur/les différents plans.

Mes amis sont ma force !

Bonjour! Voici une illustration de Sora aujourd'hui, je suis en train de me refaire tous les Kingdom Hearts en ce moment, j'avais oublié que l'histoire était aussi farfelue... Bref, je me suis inspirée du style de colo et de line de Tetsuya Nomura (character designer sur Kingdom Hearts, Final Fantasy entre autres). La colo reste assez simple, sans effet de lumiere ou autre mais je suis satisfaite du résultat :) Je l'aurais peut être peaufiné si j'avais plus de temps. Line inclus ci-dessous parce que je n'en fais pas souvent, painting over the sketch is way cooler.