(TEST) PC MSI PRO DP20Z 5M

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Un tout petit PC... Un bébé PC...

Chez Gamalive, on teste pas que des jeux. Sinon, ça serait trop simple. Du coup, certains heureux élus parmi nous testent des claviers, des souris, des casques... Et pour l'occasion, Théo a testé un PC, le MSI PRO DP20Z 5M.Je vous assure que je ne fais pas un AVC, c'est le nom (très compliqué) de la machine, qui plus est s'apparente à un bébé PC, étant donné que on a là une tour qui fais la taille d'un "gros livre" selon mon collègue. Je vous laisse découvrir ce qu'il pense de ce PC au sein de son test: