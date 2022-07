- Circus Electrique arrive sur consoles et PC bientôt

Publié le Vendredi 22 juillet 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

J'ai toujours su que j'étais un clown

Zen Studios et Saber Interactive ont donné une date pour la sortie de leur RPG tour par tour, Circus Electrique. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et Series, PS4 et PS5 le 6 septembre.Dans une version steampunk de Londres à l'époque victorienne, une maladie étrange connue en tant que "Maddening" transforme les habitans lambda en tueurs assoiffés de sang. C'est aux membres de votre cirque que revient la responsabilités de les arrêter et de trouver une solution. Vous allez devoir gérer votre équipe de cracheurs de feu, de dompteurs de lions et de clowns face à des ennemis qui sont les archetypes de la Londres victorienne, le tout en contrôlant leur niveau de moral.On vous laisse ici le trailer, pour en savoir plus et voir les visuels du jeu.