(TEST) Deer Journey (PC)

Publié le Mardi 9 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Une expérience douce comme un jeune faon

Dans la foulée de jeux mignons où on incarne un très bel animal, Ambre nous propose aujourd'hui de découvrir Deer Journey, sur PC, un walking simulator apaisant.Et quelque chose d'apaisant, c'est ce qui lui fallait. Alors qu'un soulslike était en train de s'acharner sur elle vicieusement, Cédric, dans sa grande magnaminité, lui a fourni ce code de jeu doux et relaxant: quoi de mieux, pour oublier la violence d'un boss très très méchant d'un soulslike, que d'incarner un jeune faon qui se balade? Sans plus tarder, on vous laisse...