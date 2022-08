Final Fantasy XIV ONLINE : nouveau

Publié le Mardi 9 août 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

Parfait pour moi

Square Enix a décidé de produire et de diffuser un "guide du débutant" pour les joueurs novices de Final Fantasy XIV Online. Ce guide, composé de 6 épisodes sur Youtube, permettra aux joueurs d'être introduits au monde d'Éorzéa.On suivra les aventures d'un joueur débutant, Kaz, et sa mentor Mayra qui le conseillera et l'aidera pour ses premiers pas dans la communauté en ligne. Le premier épisode se focalise sur toutes les premières étapes de l'aventure, tel que la création d'un personnage, l'utilisation de la carte ou encore commencer la quête principale.Tous les épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne Youtube de Square Enix. On vous conseille d'utiliser l'outil Playlist pour retrouver l'entiereté des épisodes en français.