Nouvelle bande annonce pour Nine Noir Lives

Publié le Mardi 9 août 2022 à 10:15:00 par Ambre Cogné

Je suis sans voix

Pour préparer le monde à l'arrivée de Nine Noir Lives, Silvernode Games nous a concocté une nouvelle bande annonce des plus...léchées. On y retrouve Cuddles Nutterbutter, un détective privé dans un monde de chats antropomorphes et sa manie de tout lécher pour amasser des indices. Encore une fois, Nine Noir Lives se place bien dans le comique.Le point'n'click policier sortira le 7 septembre sur PC. Vous pourrez vous le procurer sur Steam et sur Gog.com . Bien évidemment, nous vous laissons admirer la bande annonce bien baveuse...