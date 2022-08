Les précommandes physiques de Dragon Quest Treasures, disponible dès aujourd'hui

Publié le Mardi 9 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

Avec des bonus de précommande

Avis à tous les fans de la license Dragon Quest: les précommandes pour la version physique de Dragon Quest Treasures sont ouvertes, le jeu sortira dans le monde entier le 9 décembre 2022.Le jeu vous fait incarner Erik et Mia, les personnages de Dragon Quest XI : Les combattants de la destinée, pendant leur enfance. Habitants sur un drakkar viking, ils rêvent d'explorer le monde et trouver un trésor. Avec la rencontre de Porcellus et Persiana, deux créatures venues d'ailleurs, ils seront amenés à explorer Draconia, une terre peuplée de monstres mais regorgeant de trésors... comme les Sept pierres du dragon.Les joueurs qui précommanderont le jeu recevront en bonus des objets in-game : des ailes de chimère, des billes de dresseurs et des billes de soin complet. Toutes les informations sont disponibles sur le site officiel