Timothy and the Tower of Mu maintenant disponible

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Le club Timothé

Créé par Kibou Entertainment et édité par PLAYISM, Timothy and the Tower of Mu est maintenant disponible sur Steam . Pour le doux prix de 9,99 €, vous pourrez donc tenter ce plateformer hardcore, procéder à votre ascension d'une immense tour et peut être atteindre le sommet pour exaucer votre souhait le plus cher.Le jeu se veut particulièrement difficile, incluant l'annulation d'animation ("animation cancelling") comme mécanique coeur des résolution de plateformes. Il vous faudra donc des réflexes et de sacrées compétences pour abattre les 10 boss et survivre aux 50 différents types d'ennemis...