Unawake annoncÃ© sur Steam

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Panne de déréveil

Les développeurs de RealityArt Studio et les éditeurs de Toplitz Productions joignent leur force pour se lancer sur le projet de Unawake. Le jeu vous invite à faire pencher la balance d'une guerre sempiternelle dans un univers sombre et emplein d'un onirisme cauchemardesque.On nous promet des décors magnifiques, des combats au corps-à-corps tactiques et une foule de compétences et améliorations. Bien sûr, qui dit beaucoup de promesses dit temps de dévelopement long, donc il faudra attendre fin 2023 pour pouvoir tenter le jeu, qui sortira donc sur Steam En attendant, nous avons tout de même le droit à une bande annonce qui donne envie :