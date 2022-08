BROK The InvestiGator sors le 26 aoÃ»t

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 09:40:00 par Sara Brugioli

Un jeu Punch & Click

Crée et publié par COWCAT, un studio français, le jeu BROK The InvestiGator sors le 26 août sur PC, et sa sortie sur consoles se fera un peu plus tard dans l'année.Dans un monde "light cyberpunk" où les humains ont été remplacés par des animaux, vous incarnez Brok, un alligator détective qui doit élucider divers mystères, dont celui du décès de sa femme. Cette aventure narrative mélange divers genres de jeux vidéo, tel que le point and click, le Beat' Em' Up et RPG, et proposera action et énigmes aux joueurs. Le jeu a dejà été reconnu pour sa démo, en arrivant en finale des Gamemaker Awards 2022 en catégorie Most Anticipated.