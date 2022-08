Pokémon annonce le dessin animé spécial « Pokémon : Les chroniques d’Arceus »

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

Regardez-les tous...

The Pokémon Company International a annoncé la sortie d'un nouveau dessin animé Pokémon, prenant place dans la région de Sinnoh, Pokémon : Les chroniques d'Arceus.On retrouvera donc Sacha et Pikachu, cette fois-ci en visite à la région de Sinnoh. Une menace improviste va survenir, et à l'aide de Goh et Aurore, poussés par un message d'Arceus, Sacha va retrouver Pierre et se rendre au Mont Couronné pour investiguer... Et comme d'habitude, la team Galaxie n'est jamais trop loin.Le film fera son avant-première lors des Championnats du Monde Pokémon 2022, à Londres, le 19 août, et sera ensuite disponible sur Netflix à partir du 23 septembre 2022, pour tous les fans sauf pour ceux en Asie.