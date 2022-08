Deux nouveaux trailers pour PAC-MAN WORLD Re-PAC

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

Waga waga waga waga

Bandai Namco nous envoie de nouvelles informations concernant PAC-MAN WORLD Re-PAC, le remake du jeu PAC-MAN WORLD sorti en 99 playstation. On nous y promet de nouveaux modes de jeu : Quête, Labyrinthe et jeu original. Le jeu disposera également d'un mode facile pour permettre à tous de tenter l'expérience.Nous avons maintenant deux nouvelles bandes-annonces pour le jeu, l'une portant sur la cinématique d'intro du jeu, et la seconde portant sur la mise à jour visuelle de ce remake. Rappelons que ce dernier sortira le 26 août sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.