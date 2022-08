ALTAIR BREAKER, une vidÃ©o des dÃ©veloppeurs en dÃ©voile plus

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

Plus d'infos sur le jeu en VR

À travers une vidéo derrière les scènes des développeurs, on en apprend plus sur Altair Breaker, le jeu en VR de combat à l'epée developpé par Thirdverse.Dans cette vidéo, le Producer (Teruyuki Toriyama), le Directeur des Combat (Taro Matsuda) et le Compositeur (Hideki Sakamoto) se réunissent pour parler du monde du jeu, de la musique et des sons qui incorporent des "bruits digitaux" et le système de bloquage de la camera en VR, qui facilitera les combats à l'épée. Le jeu devrait sortir en 2022, pour Meta Quest 2 et PCVR, et pourra être joué en multijoueur jusqu'à 4 joueurs.