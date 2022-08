Darfall annoncÃ© sur Steam

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Des nains, de la construction et de la baston

Les deux développeurs de chez Play Square Games nous annoncent leur jeu de construction de ville en petits cubes : Darfall. Vous y gérez une ville naine (à la surface, celà dit...), vous devrez planifier les bâtiments, gérer la récupération de ressources, explorer la carte (générée procéduralement !) et protéger votre forteresse des assauts des gobelins et autres monstres.Le jeu sortira sur Steam l'année prochaine, avec un accès anticipé prévu sur la page du magasin, sans informations plus précises. En attendant, Play Square Games ont tout de même une bande annonce à nous montrer :