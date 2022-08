Nouveaux monstres pour Monster Hunter Rise: Sunbreak et plus

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

Les joueurs vont pleurer de douleur

Capcom est décidé à nous faire pleurer du sang avec la nouvelle mise à jour pour Monster Hunter Rise: Sunbreak. Vous y retrouverez quatre monstres d'anciens jeux, tous plus ardus les uns que les autres. On comptera donc le Nargacuga Sélénite, encore plus vif que sa version normale et capable de se rendre invisible à la lumière de la lune, la Bazelgeuse Vulcan, ou peut-être l'invention la plus machiavélique de cette franchise, la Rathian d'Or et le Rathalos d'Argent, le "power couple" le plus destructif de l'histoire du jeu vidéo. Tout ce beau monde fera son nid au sommet de la Tour Interdite, entourée de ruines.Du côté des autres nouvelles, les quêtes de Recherches d'Anomalies se verront ajoutées un classement à cinq étoiles ajoutant de nouveaux Monstres Affligés comme le Lunaragon et l'Almudron Magma, débloqués en remplissant des quêtes d'Investigations Anomalies, générées aléatoirement. Dans ces quêtes, la cible, le nombre de joueurs et le lieu sont décidés par le hasard, et offrent de nouveaux matériaux pour la personalisation de l'équipement à travers l'artisanat Qurian.Vous pourrez donc ajuster à votre bon loisir votre puissance d'attaque et votre affinité, et lancer un petit peu de hasard dans votre défense, vos résistances et vos points de compétences. Vous pourrez également échanger les objets trouvés lors de ces quêtes pour des matériaux Qurian auprès du laboratoire de Bahari.Enfin, à partir du 18 août, de nouvelles quêtes événement seront ajoutées de façon hebdomadaire en plus de nouvelles chasses "Double Menace". Tout cela s'ajoute à une flotille de nouveaux DLC payants ajoutant de la customisation de personnage, des musiques et même une nouvelle voix.