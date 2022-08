L'EGRET II Mini est maintenant disponible

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Une machine à remonter le temps

ININ Games nous régale aujourd'hui avec la sortie de l'EGRET II Mini, une mini-borne d'arcade vous permettant de tester ou de revivre les jeux TAITO classiques. La console contient 40 jeux iconiques comme inconnus pré-installés, un controlleur avec un joystick à l'ancienne de 6 boutons, un écran rotatif, un port pour carte SD afin d'ajouter d'autres jeux et des fonctionalités de qualité de vie en-jeu comme des save states, des vies ajustables et un "tir rapide".La console est disponible sur Gamesrocket à 199,99 € (sans compter les frais de port), et un controlleur supplémentaire avec une trackball et 10 jeux supplémentaires disponible pour 119,99 € (encore, sans les frais de port). Une version collector incluant tous les accessoires et quelques ajouts est également disponible sur Strictly Limited Games à 439,99 € (toujours sans les frais de port). Disons que le passé n'est pas donné...