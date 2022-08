City Block Builder : l'accès anticipé retardé d'une semaine

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

Retard de chantier

Mauvaise nouvelle pour ceux qui attendent impatiement le jeu : City Block Builder sortira en accès anticipé avec une semaine de retard. Initiallement prévue pour le 9 août, cette sortie a été repoussée au 16 août. On espère que tout se passe bien et qu'on ne se retrouvera pas avec un retard supplémentaire.City Block Builder vous invite à lancer votre propre business dans un Los Angeles des années 50. Vous devrez gérer vos fronts de commerce en micro- et macro-gestion en choisissant vos emplacements et en personalisant vos entreprises, tout cela pour faire fleurir votre fortune.Le jeu sortira en early access sur Steam , le 16 août donc, ou en tout cas on l'espère.