Nouveau trailer pour Gerda: A Flame in Winter

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

La petite femme aux alumettes

Développé par PortaPlay et édité par DON'T NOD, Gerda: A Flame in Winter s'arme d'une bande annonce de gameplay. Rappelons un peu le propos du jeu : vous incarnez Gerda, une infirmière danoise vivant dans un village occupé par l'Allemagne nazie de la Seconde Guerre mondiale.Vous devrez donc enquêter, soulever quelques mystères et survivre à votre quotidien dans ce "RPG-lite" intimiste. Le jeu sera disponible le 1er septembre prochain sur Switch et sur PC, à travers Steam