Sortie imminente pour Train Sim World 3

Publié le Mercredi 10 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Arrivée imminente en gare

Les développeurs de chez Dovetail Games se préparent à sortir leur jeu de simulation de conducteur de train, Train Sim World 3. Déjà disponible en pré-commande, le jeu sortira le 6 septembre sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Series et sur PC, à travers les plateformes de Steam et de l'Epic Games Store.Découvrez donc l'expérience trépidante de conduire 9 trains différents sur trois longues lignes droites, chacune agrémentée d'une météo spécifique. L'intérieur des cabines est entièrement modélisé et interractible, vous donnant toute l'inspiration nécessaire pour inventer une excuse pour votre retard. La personalisation et la rejouabilité sont infinies, avec la possibilité de mettre n'importe quel train sur n'importe quel itinéraire et de changer votre cargaison.