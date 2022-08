- La galerie de Kim

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 22:00:00 par Julie Kim Guenego

Je tente l'animation...

Hop, j’ai vu passer Hogwarts Legacy dans les articles d’aujourd’hui, ca me donne une excuse pour dessiner monsieur Potter. Bon ok j'ai encore tardé... j'allais faire une illustration comme d'habitude mais j'ai voulu changer et tenter de faire une animation, quelle erreur...a a pris plus de temps que prévu. Aussi le site ne supporte pas les GIFs donc je l'ai upload sur Youtube, voir vidéo ci-dessous !