AVATAR, une version rémasterisée inédite

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:30:00 par Sara Brugioli

Les grands bleus reviennent

Avant de découvrir la suite des aventures de la famille Sully le 14 décembre avec Avatar : La voie de l'eau, James Cameron nous remet Avatar premier de son nom sur le plat, un peu comme un rappel de ce qui arrive.Une version remasterisée inédite va être proposée pour une durée limitée en salles. Rehaussée d'une image 4k HDR, le film sera à nouveau à l'affiche le 21 septembre (plus de 10 ans, quand même, après sa sortie originelle).Le film est la création de James Cameron, bien évidemment, avec Sam Worthington et Zoe Saldana en tête d'affiche. Le film est nommé pour neuf oscars à sa sortie, et il a remporté celui de meilleure photographie, meilleure direction artistique et meilleurs effets visuels.