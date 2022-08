The Outlast Trials : Une date pour la beta fermée

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

L'horreur en huis clos

Red Barrels nous annoncent la bêta fermée de la suite de leur série de jeux d'horreur, The Outlast Trials. On retrouve le côté bien flippant, gore et l'approche psychologique qui ont fait connaître Outlast. On semble cette fois-ci se retrouver piéger dans une prison pleine de détenus fous et de gardes sadiques, ce qui nous rappellera l'asile du premier jeu sans pour autant tout recopier.La bêta fermée aura lieu du 28 octobre au 1er novembre et permettra donc de playtester le jeu.