Everywhere annoncé

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:05:00 par Ambre Cogné

Entre réalité et virtuel..?

Build A Rocket Boy nous dévoilent un tout petit aperçu de leur prochain jeu : Everywhere. On ne sait pas encore grand chose dessus, mais on semble y trouver deux mondes : un magnifique, lumineux et coloré, peut être virtuel, et un bien plus sombre. Le projet est encore très mystérieux, tout ce que l'on sait pour le moment c'est qu'il s'agit d'un jeu "multi-mondes" et qu'il sortira en 2023.Pas de plateformes ou de date de sortie plus précise pour le moment. Cependant, on vous invite à rester à l'affût et à vous inscrire sur le site du jeu pour recevoir les informations aussi tôt que possible.