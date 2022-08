Dave the Diver plonge en Early Access

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:25:00 par Sara Brugioli

Mais d'abord, un nouveau trailer

L'aventure sous-marine et gestion de restaurant (vous avez bien lu) Dave The Diver arrive sur l'Early Access de Steam en Octobre. En célébration, MINTROCKET a devoilé un nouveau trailer et a rendu disponible sa démo sur Steam jusqu"au 28 août.Plongez dans la vie de Dave, un passioné de la mer, qui va explorer le Blue Hole, une zone sous-marine mystérieuse pleine de poissons et créatures et constamment changeante. Une créature en particulier vous attend, il est donc important de garder votre équipement à la pointe de la technologie. Et en dehors des eaux, gérez votre restaurant de sushi en utilisant les ingredients les plus frais possibles (pêchés par vous-mêmes) pour gagner l'argent nécessaire à vos améliorations d'équipement.Ci-dessous, le trailer presenté à la gamescom.