Stranded: Alien Dawn, explorer un nouveau monde en Early Access

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:15:00 par Sara Brugioli

Camping spatial

Vous en avez marre du camping traditionnel. C'est vrai qu'à force, on voit les mêmes paysages, les mêmes animaux... Alors Frontier Foundry as pensé à vous, et vous propose du camping spatial dans son nouveau titre, Stranded: Alien Dawn.Ce simulateur de vie et de survie vous met dans la peau de survivants d'un crash sur une planète aliène. Leurs vies reposent entre vos mains et dépendent de vos choix. Construisez une grande base, équipée pour remplir tous vos besoins, et découvrez des nouvelles technologies pour agrandir votre territoire et améliorer vos chances de survie. Vous n'aurez que le matériel nécessaire en début de partie, pour survivre dans ce monde magnifique mais mortel. Entre la faune locale, les maladies inconnues et la méteo imprevisible, rien n'assure votre sécurité ici.Le jeu est disponible en wishlist Steam et sera en Early Access dès Octobre.