Dyling Light 2 Stay Human: Bloody Ties dÃ©voilÃ© Ã  la gamescom

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:45:00 par Ambre Cogné

Un bain de sang

Après le minuscule teaser de la semaine dernière, Techland nous en dévoile enfin un peu plus sur le premier DLC de Dying Light 2. Bloody Ties nous invitera donc dans le Carnage Hall, un opéra réabilité en colisée pour des combats gladiatoriaux jusqu'à la mort. Vous y trouverez un nouveau scénario, de nouvelles armes et de nouveaux personnages.Bloody Ties sortira le 13 octobre prochain, et si vous précommandez le DLC (à travers le site du jeu), vous aurez accès au pack Aristocrate, incluant de l'équipement exclusif.