Moonbreaker, un jeu de figurines numÃ©rique de science-fiction

Publié le Mercredi 24 août 2022 à 11:35:00 par Sara Brugioli

Avant on avait des petits soldats plastique, maintenant on a Moonbreaker

KRAFTON Inc. a aujourd'hui annoncé Moonbreaker, un jeu de stratégie au tour par tour avec des figurines numériques. Le jeu se vante d'un univers de science-fiction crée par Brandon Sanderson, et un développement par Unknown Worlds, les créateurs de Subnautica.Le jeu a également une date prévue pour l'Early Access: sur Steam, le 29 septembre, les joueurs pourront tester le jeu. Le jeu promet une grande variété de contenu, grâce à des mises à jour fréquentes et une personnalisation approfondie, ainsi qu'un challenge stimulant pour tous types de joueurs: le jeu sera compétitif et le niveau de difficulté s'adaptera en fonction des joueurs, en restant toujours compétitif. Le jeu a été conçu pour réproduire les sensations d'un jeu de figurines physiques mais sans les limitations physiques.