Les jeux du mois de septembre sur Playstation Plus

Publié le Jeudi 1 septembre 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

La rentrée approche

Need For Speed Heat; PS4

Toem: PS5

Granblue Fantasy: Versus; PS4

Deathloop; PS5

Assasin's Creed Origins; PS4

Watch Dogs 2; PS4

Dragon Ball Xenoverse 2; PS4

Spiritfare : Farewell Edition; PS4

Chicory: A Colorful Tale; PS4

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5; PS4, PS5

Alex Kidd in Miracle World DX; PS4,PS5

Les Lapins Crétins : Invasion : La Série Télé Interactive; PS4

Rayman Legends; PS4

Scott Pilgrim contre le Monde : le jeu - Édition Intégrale; PS4

The Wonderful 101: Remastered; PS4

Syphon Filter 2; PS1

The Sly Trilogy; PS3

Sly Cooper: Voleurs à travers le temps; PS3

Toy Story 3; PSP

Kingdom of Paradise; PSP

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et donc Sony offre des jeux aux joueurs souscrits à un abonnement Playstation Plus, du tier Essential, Extra et Premium. Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque.Sans plus tarder, voici les jeux disponibles en ce mois de septembre, en fonction du tier d'abonnement, avec les dates de disponibilités:Playstation Essential - Du 6 septembre au 3 octobre:Playstation Extra et Premium - À partir du 20 septembre:Playstation Plus Premium (Classiques) - À partir du 20 septembre:De quoi satisfaire tout types de joueurs, de classiques bien aimés à des triples A de renom, en passant par des jeux indés. On vous rappelle que les jeux restent dans votre bibliothéque jusqu'à la fin de votre période de souscription à Playstation Plus.