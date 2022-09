Cyberpunk: Edgerunner, une date de sortie et un nouveau trailer

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 11:20:00 par Ambre Cogné

Ils sont très fiers de leur bande-annonce 'NSFW'

CD Projekt collabore avec Studio Trigger pour produire une série dans la longue tradition des séries d'animation japonaises cyberpunk bien gores, violentes et sulfureuses. Rien que dans cette bande annonce on peut retrouver l'animation époustouflante du studio derrière Kill La Kill, BNA: Brand New Animal ou encore (lorsqu'ils travaillaient encore pour Gainax) Gurren Lagann.On suit l'histoire de David Martinez, un jeune et nouveau edgerunner, ou cyberpunk, qui se retrouve plongé dans un univers violent, où d'énormes récompenses sont attendues à la clef de missions risquées et où on ne se souviendra de lui que par la façon dont il mourra.La première de Cyberpunk: Edgerunners sera sur Netflix le 13 septembre prochain.