Battlefield 2042 : la saison 2 est désormais disponible

Publié le Mercredi 31 août 2022 à 11:10:00 par Ambre Cogné

La guerre, c'est mieux quand on est fashion

DICE nous couvre de cadeaux avec la sortie de la seconde saison du season pass de leur FPS en équipe, Battlefield 2042. Bien entendu, pour ouvrir lesdits cadeaux il faudra atteindre des paliers de progression dans ledit season pass, qui se dénombrent jusqu'à 100. Vous trouverez donc de nouvelles armes, un paquet de nouveaux skins et un nouveau spécialiste : Charlie Crawford, maniant un minigun statique.Battlefield Portal a également reçu une mise à jour qui ajoute de nouvelles options d'édition pour le bac à sable et on nous promet l'arrivée de cinq armes provenant de Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 et Battlefield 1942.